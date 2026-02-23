きょう（23日）未明、神奈川県・相模原市の住宅街であわせて7棟の住宅が燃える火事があり、火元の住宅に住む60代の男性が病院に運ばれました。きょう午前2時40分ごろ、相模原市南区の住宅街で「住宅が燃えている」と近くに住んでいる人から通報がありました。消防車など15台と消防団が消火活動にあたり、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の木造2階建ての住宅が全焼し、周辺の住宅6棟にも燃え広がったということです