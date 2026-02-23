2月17日、IMF（国際通貨基金）が、日本経済に関する最新のレポートを公表した。IMFは定期的に日本を訪れ、政府や日本銀行の担当者と話し合いを行い、日本は今後こうすべきだというアドバイスをまとめている。今回の発表では、責任者のラフル・アナンド氏が記者会見を行い、日本銀行は利上げを続けるべきであり、日本の借金が増えすぎるリスクに注意せよと強調した。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説