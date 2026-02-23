武将が信仰した神社・武将が祀られる神社とは？ 戦国武将と関わり深い神社 神仏の罰など恐れない猛将のイメージが強い戦国武将ですが、実は信心深い人が多くいました。やはり日々命のやりとりをしていたので、武運長久や殺生の罪をすすぐことを祈らずにはいられなかったのでしょう。無神論者の先駆者のように語られることが多い織田信長でさえ、社寺の修築などを行なって功く 徳どくを積んでいます。熱田神宮（愛知県名