「落とし物」――自動販売機の周辺には小銭が、駅周辺にはワイヤレスイヤホンが、空港にはスーツケースのタイヤを保護するリングが、「落とし物」としてよく見かける。では、自動車が走る道路上においては、どんなものが落ちているのだろうか。また、それらはどうやって回収されているのだろうか。今回は、道路の落下物の特徴やそれに起因する事故などの影響、さらには高速道路の落下物を回収する「交通管理隊」から聞いた話