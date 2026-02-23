近年は、隔週刊もあるようだが、「週刊誌」とは、本来、その名のように、週に1回「刊行」される雑誌である。週刊新潮の場合、毎週火曜日夕方が「校了」タイムである。「校了」とは、すべての原稿が活字に組まれ、校閲・修正も終わり、いよいよ印刷にまわされる状態のことをいう。校了後は、火曜日夜から印刷製本がはじまり、水曜日早朝に雑誌ができあがりはじめる。そしてトラックによる全国各地への配本となる。発売は木曜日