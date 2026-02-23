第1回【清水ミチコが語る「ものまね」芸の原点山口百恵でファンを作った中学時代、高校では夜な夜な桃井かおりを“特訓”】のつづき東京・渋谷の小劇場「渋谷ジァン・ジァン」での「モノマネ講座」を成功させ、テレビの世界に進出した清水ミチコ（66）。その年に結婚し、公私ともに順風満帆かと思いきや、人気番組に出演したことでの苦悩もあった。だがそれを乗り越えて、現在の清水ミチコが確立したともいえる。（全2回の第2