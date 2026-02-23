フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２３日、ミラノ・コルティナ五輪閉会式が行われたことを伝えた。ＭＣで俳優の谷原章介は「オリンピックの閉会式が行われました。１７日間にわたる熱い戦い、いよいよ幕を下ろしました」と伝え、月曜スペシャルキャスターを務めるタレントのカズレーザーへ「日本選手たちが躍動して歴代最多のメダルを獲得した今回の日本。どうご覧になってますか？」と尋