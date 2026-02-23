ユタ・ジャズのジャレン・ジャクソンJr.が、ウェブサイト『The Players’ Tribune』に記事を寄せた。同サイトはプロアスリートが自らの言葉でコンテンツを発信するプラットフォームで、かつてはコービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）が“Dear Basketball（親愛なるバスケットボールへ）”というタイトルの記事で引退を表明したことでも知られている。 今回の記事でジ