血尿の色は出血の部位や程度、尿の濃度によって異なり、色調を観察することで原因疾患の手がかりが得られることがあります。鮮やかな赤色は膀胱や尿道からの新鮮な出血を示唆し、暗赤色や茶褐色は腎臓や尿管からの出血を示唆することが多いです。ただし色だけで病気を特定することはできません。ここでは血尿の色が示す意味と、それぞれの原因疾患について解説します。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学