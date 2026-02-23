肥満の予防には、エネルギー摂取と消費のバランスを適切に保つことが基本です。フルーツは水分が多く、脂質が少ないため、カロリーが比較的低いものが多く、ビタミンや食物繊維、抗酸化物質などを豊富に含んでいます。加工食品や高カロリーなデザートの代替として活用することで、体重管理に役立つ可能性があります。疫学研究の知見や加工製品のリスクについても解説します。 監修管理栄養士：武