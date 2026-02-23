リンクをコピーする

オクラホマシティ・サンダー vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年2月23日（月）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 121 - 113 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対クリーブランド・キャバリアーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォ