ご家族の介護が必要になり、訪問介護を検討し始めたものの、費用の見通しが立たず不安を感じている方もいるでしょう。介護保険制度の仕組みは複雑で、料金の計算方法や毎月の負担額を具体的に把握しにくいものです。この記事では、訪問介護の料金目安や計算方法、サービス区分ごとの違いを解説します。あわせて、費用負担を抑えるコツや利用時の注意点にも触れています。 仕事と介護を無理なく両立し、納得のいく形で生活