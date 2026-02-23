リンクをコピーする

ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年2月23日（月）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 128 - 117 デンバー・ナゲッツ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対デンバー・ナゲッツがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォーター