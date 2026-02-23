脳出血で倒れ、右半身麻痺と言語障害を負った著者は、「歩くこと」と「言葉を取り戻すこと」の2択を前に、わずか3秒で「言葉」を選んだ。その瞬発力のある決断力をもたらした思考法を本人が明かす。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。正解の見えない選択肢を前に人は何を基準に決断するべきか結婚、出産、育児、転職など