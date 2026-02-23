ウェステルロー（ベルギー1部）に所属するFW坂本一彩が、今シーズンの公式戦5得点目を記録した。ジュピラー・プロ・リーグ第26節が22日に行われ、ウェステルローはシャルルロワと対戦。ウェステルローでは坂本が開幕26試合連続となる先発出場を果たし、MF齋藤俊輔は82分から途中出場。DF木村誠二は負傷欠場した。試合は29分にシャルルロワが先制したものの、41分にウェステルローが追いつく。1−1のまま迎えた後半アディショ