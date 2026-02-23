2026年2月15日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ドイツ経済が中国との激しい産業競争期に突入し、かつての補完関係が崩壊して構造的な課題に直面していることを報じた。記事は、米シンクタンクのロディウム・グループが発表した最新の調査報告を引用し、独中経済の現状を分析。今世紀初頭から約20年間続いた両国間の高い相互補完関係は既に終わりを迎え、現在は世界市場を舞台にした激しい産業競争の時代へ移行