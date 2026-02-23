開幕先発ローテーション入りを目指すロッテの河村説人は、ここまで対外試合2試合・5回を投げ、1失点に抑えている。河村は昨季3年ぶりに一軍登板を果たすと、4試合・21回を投げ、2勝1敗、防御率2.57の成績を残した。シーズン最終登板となった9月22日の日本ハム戦では、「全部の球種がうまく操れたと思います」と、立ち上がりからストレート、スライダー、カットボール、カーブ、フォークと満遍なく投げ、ファイターズ打線を2−0