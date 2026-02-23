【ローソン】の50周年を記念した「新作当りくじ」に注目！ ここでしかゲットできない、サンリオキャラクターズの賞品が登場中です。18種類のグッズにラストスペシャル賞を加えた、種類豊富なラインナップも魅力的。思わず集めたくなるかも。今回は@ftn_picsレポーターHaruさんが引き当てた可愛い賞品をご紹介します。 ソファーやベッドに置きたくなる！「ぬいぐるみ ポムポムプリン」 耳や