昨年７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチが、夫婦ショットを披露した。２３日までにインスタグラムで「結婚式に向けた、半年間の準備の記録をＹｏｕＴｕｂｅにアップしました」と報告。「式場選びから、運命の衣装との出会い、何度も重ねた打ち合わせの時間まで。これから式を迎える方の参考に少しでもなったら嬉しいです」と思いをつづり、「それにしてもほんっとうに楽しい、幸せで最高な一日だったなぁぁ準備