◆米大リーグオープン戦ジャイアンツ４―２カブス（２２日、米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・ジャイアンツ戦に「３番・中堅」で先発出場。２打数１安打で６回に代打を送られ、ＷＢＣ日本代表に合流する前の実戦機会を終えた。オープン戦の初戦となった２０日（同２１日）のホワイトソックス戦では初打席で“今季１号”