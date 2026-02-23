CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が23日までに自身のインスタグラムを更新。友だちのカメラを借りた自撮りショットを公開した。自身のインスタグラムで「友人のカメラをぽちぽち笑」とつづり始めた。「自撮りしやすいように画面が開くので、ついそっちを見てしまって目線が合いません」と自撮りショットを投稿した。ネットでは「可愛すぎる」「自然な感じが素敵」「どの表情もいいね！」「美しすぎますやん」「美人」など