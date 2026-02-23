アメリカ東部を猛烈な寒波が襲い激しい吹雪になるおそれがあるとして、ニューヨーク州などは非常事態宣言を出して、警戒を呼び掛けています。アメリカの国立気象局は22日、北東部の沿岸沿いの地域を猛烈な吹雪や強風が襲うおそれがあるとして、マサチューセッツ州からメリーランド州にかけて暴風雪警報などを出しました。CNNによると、対象となる地域にはあわせて3500万人が住んでいて、激しい吹雪によって視界が遮られるホワイト