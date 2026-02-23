元プロ野球・ロッテの捕手・里崎智也氏（49）が23日、自身のXで、17日に56歳で急逝したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さんを追悼した。「真矢さんありがとうございました」と感謝。「ゆっくり休んでください」と呼びかけた。ツーショット写真を複数投稿し、「異なる分野でしたけど、お会いできたことは光栄です。ご冥福を心よりお祈りいたします」と追悼した。里崎氏は以前から顔が似ていると言われており、