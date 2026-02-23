埼玉県飯能市できのう（22日）、住宅が全焼する火事があり、火が近くの山林に燃え移りました。きょう（23日）も朝から消火活動が行われています。きのう午前、飯能市上直竹上分で木造2階建て住宅とプレハブ小屋が全焼する火事があり、この家に住む40代の男性が軽いやけどをしました。警察と消防によりますと、火が近くの山林に燃え移り鎮圧のめどが立っていないということで、きょうも朝から消火活動が行われています。この山林火