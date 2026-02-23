大型犬がのんびり過ごしていたら、赤ちゃんが前足に触れてきて…？まるでお話しているかのように、心を通わせる光景が反響を呼んでいます。 【動画：赤ちゃんが『大型犬の前足に触れた』結果→まるで『お話し』ているようで…とんでもなく尊い『心を通わせる光景』】 赤ちゃんが大型犬の前足に触れたら… Instagramアカウント「lime_oleo__gr」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「オレオ」くんと弟分である