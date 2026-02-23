カプセルトイやゲームセンターが好きな人にとって、硬貨の持ち運びは意外と悩みどころ。小銭が増えると、お財布の中を探したり、出すまでに時間がかかったりします。ダイソーで見つけたコインホルダーは、よく使う100円玉と500円玉だけをまとめて収納できるタイプ！必要な硬貨をまとめてスマートに持ち運べます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コインホルダー（100円・500円用）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ