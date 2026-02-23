いざという時のために備えておきたい携帯用トイレ。ダイソーの防災グッズ売り場を除いてみると、男女問わず使えるアイテムが並んでいたので早速購入してみました。実際に使ってみると吸水性抜群で、廃棄も楽ちん。家族分もストック買いしたくなるほど優秀でした。アウトドアや介護などにも使えるので、要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：携帯できるトイレ価格：￥110（税込）内容量：1個入販売ショップ：ダ