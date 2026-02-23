22日にアメリカ・MLSの新シーズンがスタート。韓国代表FWソン・フンミン、MLSでの実績は抜群のFWデニス・ブアンガを擁するロサンゼルスFCはホームに昨年王者インテル・マイアミを迎えた。マイアミではFWリオネル・メッシもフル出場していて、開幕戦から注目度の高いゲームだった。メッシ効果も大きいのか、ロサンゼルスFCの本拠地ロサンゼルス・メモリアル・コロシアムには7万5637人もの観客が詰めかけた。情報サイト『Transfermar