今季よりシモーネ・インザーギに代わり、インテルを指揮するクリスティアン・キヴ。指揮官としての経験が浅いことから開幕前は不安な声もあったが、現在チームはセリエAで首位を走っている。2位ミランとは10ポイント差をつけていて、スクデットが見えてきている。ここまでインテルは21勝1分4敗の成績で勝ち点64を稼いでいるが、これは過去の記録と比較しても印象的だ。例えば3冠を達成したジョゼ・モウリーニョ体制でのインテルで