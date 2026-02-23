こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。メイクがうまくなりたいけれどやり方がわからない…と思っている人も多いと思います。そんな人は、やってはいけないメイクをやめるのが手っ取り早い！今回はまず最初にやめたいNGメイク習慣をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?下地なしでメイクするベースメイクもアイメイクもリップメイクも下地が大事です。下地なしでファンデーションを塗ると、ファン