メキシコ国防省は国内最大級の麻薬組織のリーダーが軍による拘束作戦中に死亡したと発表しました。フェンタニルなどをアメリカに密輸するメキシコ最大級の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」のリーダー、ネメシオ・オセゲラ氏に対し、メキシコ陸軍などが拘束作戦を進めていました。メキシコ国防省は22日、西部ハリスコ州で行われた作戦でオセゲラ氏が負傷し、メキシコシティへ搬送中に死亡したと発表しました。麻薬の取り締まりを