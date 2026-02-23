ガールズグループLIGHTSUMのメンバー、チョウォンがクラシックな雰囲気の衣装を身に纏った。去る2月20日、チョウォンは自身のインスタグラムを更新。【写真】チョウォン、想像絶するド迫力ボリュームキャプションには、英語で「私の髪をあなたの手で触りに来て」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、1月に音楽番組『SBS人気歌謡』に出演したときの裏側を捉えたものである。彼女は同グループのメンバー、