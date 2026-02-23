JR高山線の下麻生駅から白川口駅の間の上下線が運転を見合わせています。（午前８時25分現在） JR東海のHPによりますと、運転見合せは、23日午前7時51分頃、下麻生駅と上麻生駅の間で倒木が確認されたためです。 JR高山線は運転見合わせの区間以外で、列車に遅れが発生しているということです。 運転再開には時間を要する見込みだということです。