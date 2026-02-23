◇オープン戦カブス―ジャイアンツ（2026年2月22日スコッツデール）カブスの鈴木誠也外野手（31）は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「3番・中堅」で出場。二塁内野安打、遊ゴロの2打数1安打で、6回に代打を送られて退いた。オープン戦は2試合に出場し、4打数2安打1本塁打1打点。23日（同24日）に米国を経ち、日本へと向かう。米国でのキャンプを振り返り「ケガなく終われたので。準備はしっかりできたの