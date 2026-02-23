米「危険性認定」撤回で強まるEV逆風ホンダの戦略修正と日本市場への懸念トランプ関税の影響で大きく揺れ動いた世界の自動車産業。今度は、排ガス規制に関するトランプ政権の判断が波紋を広げています。【画像】カッコイイ！ 「トヨタの新電動SUV」！ 画像を見る（30枚以上）ざっくり言えば、EVシフトへの逆風が強くなりました。これは日本市場にどんな影響があるのでしょうか。アメリカの環境保護庁（EPA）が2026年2月1