東京スカイツリー（東京都墨田区）の展望台エレベーターが２２日夜に緊急停止し、乗客２０人が約５時間半閉じ込められた事故を受けて、運営会社の東武タワースカイツリーは２３日、安全確認のため、臨時休業すると発表した。前売り券の購入者には払い戻しを行う。２４日以降の営業については、２３日午後５時頃までに公式ホームページで発表する。