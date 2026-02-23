管理栄養士が教える最強の『若返り朝食』とは！？和食と洋食別のポイントも紹介 管理栄養士が教える最強の『若返り朝食』 きちんと朝食を食べることが、やせて若返るための必須事項。『若返る栄養素』＋『必要なカロリー』を考えて朝食の献立を考案しました。 和食 ＜ふりかけわかめご飯：食物繊維をプラス＞ 炭水化物（白米）×食物繊維（わかめ）で便通を改善 ご飯には市販品の「わかめふりかけ」をかけましょう