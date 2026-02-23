【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、領有を狙うデンマーク自治領グリーンランドに「素晴らしい病院船を派遣する」と交流サイト（SNS）に投稿した。ロイター通信によると、グリーンランドのニールセン自治政府首相は「結構だ」と提案を拒否した。トランプ氏はグリーンランドで「多くの病気の人々が治療を受けられていない」と主張。海軍の病院船とみられるイラストを掲載した。ニールセン氏はSNSに「市民が無料で治療