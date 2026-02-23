[2.22 Balcom BMW CUP 広島県高校選抜U-17 0-3 U-17日本代表 広島一球]強豪校での3年間でライバルたちを逆転してプロへ、U-17ワールドカップへ――。U-17日本代表GK木田蓮人(鹿島ノルテジュニアユース)は「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」2戦目で今大会初出場。後半は相手のカウンター攻撃を受けるシーンが増える中、クロスボールを含めて冷静に対応して無失点勝利に貢献した。「ずっと攻め込んでい