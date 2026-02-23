2026年2月22日午後1時18分ごろ、北海道新ひだか町の静内対空射撃場で、陸上自衛隊高射学校が実施していた対空射撃訓練中に、無人標的機が訓練区域外の洋上に着水しました。陸上自衛隊下志津駐屯地によりますと、高射学校の隊員ら約80人が無人標的機「Banshe（バンシー）40」を飛行させ、陸上から実弾による対空射撃訓練を行っていました。その際、突風により標的機が射界外に飛行するおそれれがあったため、緊急停止手順に従