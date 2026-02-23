◇米男子ゴルフツアージェネシス招待最終日（2026年2月22日カリフォルニア州リビエラCC＝7383ヤード、パー71）32位から出た24年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの68で回り、通算6アンダーの28位で大会を終えた。47位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、3ボギーの69で回り、1アンダーの45位だった。単独首位で出たジェイコブ・ブリッジマン（26＝米国）が72とスコアを