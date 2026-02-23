きのう22日（日）は全国的に季節外れの暖かさとなり、南よりの風が強まって九州や四国・中国地方では春一番が吹きました。きょう23日（月）は寒冷前線が本州付近を南下し、西や北からの風に変わる予想です。大陸から寒気が流れ込み、前線の北側になる日本海側を中心に気温が下がりそうです。昼間も上着が必要でしょう。一方、関東は午前のうちは南風で暖かい空気が残り、最高気温は広く20℃以上と初夏のような陽気になりそうです。