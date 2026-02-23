レッズのエース、ハンター・グリーン投手（26）は、身長1メートル96の長身から平均99.5マイル（約160.1キロ）の4シームを投げ込む剛腕だ。空振り率46.9％を誇るスライダーも武器に、昨季は7勝4敗、防御率2.76を記録。チームを2020年以来となるプレーオフ（ナ・リーグのワイルドカード）へ導いた。ただし、フルシーズンを通じた稼働には課題が残った。登板はキャリア最少の19先発、投球回も107回2/3にとどまった。5月9日に右鼠