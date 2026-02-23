ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）にフィナーレを迎えた。前日行われたフィギュアスケートのエキシビションでは、今大会を彩ったスケーターたちが様々なプログラムを披露。ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）も熱演。フリーを彷彿とさせたフィニッシュのポーズにあった“変化”に注目が集まっている。金メダリストとして立った夢舞台のエキシビション。りくりゅ