女優の深田恭子(43)が21日、自身のインスタグラムを更新。父の2ショットを公開した。 【写真】腕を組んで仲良いですね 「MBS『痛快!明石家電視台』35周年スペシャルに出演させていただきました」と投稿。「番組の中でもお話しした、父との一枚。雨の日の銀座を相合傘して歩いているところです」と記し、雨の中、父娘が仲良く入って街角を歩く写真を掲載した。 「今だに腕を組んで歩いたりする仲良しなのです」と明かし、