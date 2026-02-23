ASローマの新スタジアム計画が動き出しているイタリア1部ASローマは、長年本拠地としてきたスタディオ・オリンピコからの移転に向けた新スタジアム計画を大きく前進させた。英国ラジオ局「talkSPORT」が報じている。クラブは市議会への提出書類を揃え、2026年初頭の審議を経て、イタリア史上最高額となる総工費約11億ポンド（約2300億円）を投じる「野心的なプロジェクト」に着手する見通しだ。この計画を主導するのは、イング