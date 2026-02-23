韓国政府は22日、島根県の「竹島〔日本が主張する独島（トクド）の名称〕の日」行事開催に関連し、在韓日本大使館の松尾裕敬総括公使を招致するなど、強く非難した。 韓国外交部は同日、報道官名義の声明を通じて「日本が独島に対する不当な領有権主張を繰り返していることに対し、強く非難する」とし、「『竹島の日』行事を直ちに廃止することを改めて厳重に促す」と明らかにした。 続いて「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白