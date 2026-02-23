Z世代は従来の世代に比べ、性関係よりも睡眠や自己管理を重視しているとの調査結果が出た。ニューヨーク・ポストは最近、教育プラットフォーム「エデュバディ」がZ世代（1997〜2012年生まれ）2000人を対象に実施したアンケート調査を引用し、回答者の67％が「性関係よりも十分な睡眠を選ぶ」と答えたと伝えた。また、「安定した職を維持するほうが重要だ」との回答は64％、「個人的な成功を優先する」との回答は59％だった。50％は