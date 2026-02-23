ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間23日、今季2度目のライブBP（実戦形式の練習）に登板し、打者7人と対戦し、33球を投げて2奪三振。この日はフリー打撃も行い、35スイング中5本の柵越えとなり、まもなく迫るWBCに向け、順調な仕上がりをみせた。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦練習後の取材に応じた大谷は、（日本に）行く前にしておきたいこととして、「まずは健