22年北京五輪金メダルで、ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位だった平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が23日、自身のインスタグラムを更新。4度目の五輪が閉幕し、思いをつづった。「みなさまのサポートのおかげでこの地に立つことができました」とつづり、ミラノのドゥオーモ（ミラノ大聖堂）の前に立つ写真を投稿した。「ここから、また気持ちを新たに自分らしく進んでいきます」と前を見据えた